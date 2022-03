Tin thế giới Iraq lên án vụ tấn công tên lửa vào thủ phủ vùng tự trị người Kurd

(kontumtv.vn) – Tổng thống Iraq Barham Salih nhấn mạnh vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, “là một tội ác khủng bố đáng lên án” và kêu gọi người dân đoàn kết.

Các nhà lãnh đạo Iraq ngày 13/3 đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị người Kurd ở miền Bắc nước này.

Trong tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Barham Salih nhấn mạnh vụ tấn công trên “là một tội ác khủng bố đáng lên án.”

Ông kêu gọi người dân Iraq đoàn kết cùng với các lực lượng an ninh, củng cố nhà nước và chống các phần tử khủng bố.

Về phần mình, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo vùng tự trị người Kurd, ông Masrour Barzani, về diễn biến tình hình an ninh tại vùng lãnh thổ này.

Ông al-Kadhimi cho biết: “Các lực lượng an ninh sẽ điều tra vụ việc và sẽ đối mặt với bất kỳ hành động gây hại nào nhằm vào an ninh của các thành phố và an toàn của người dân.”

Trong khi đó, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) ra tuyên bố “kịch liệt lên án vụ tấn công tàn ác vào Erbil,” đồng thời kêu gọi người dân Iraq chống lại mọi hành động vi phạm chủ quyền của Iraq cũng như phá hoại an ninh và sự ổn định của đất nước.

Trước đó, lực lượng an ninh vùng tự trị người Kurd cho biết 12 tên lửa đạn đạo đã bắn từ bên ngoài biên giới Iraq vào Erbil sáng 13/3 theo giờ địa phương, trong đó nhiều tên lửa đã rơi xuống khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ và Đài truyền hình Kurdistan 24 tại Salah al-Din ở Erbil.

Vụ tấn công làm một dân thường bị thương và gây hư hại một số tòa nhà.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã bắn tên lửa vào một cơ sở tình báo của Israel tại Erbil.

Theo tuyên bố, vụ tấn công được tiến hành sáng 13/3 này nhằm đáp trả một vụ không kích của Israel tại thủ đô Damascus của Syria ngày 7/3 vừa qua làm 2 thành viên của IRGC thiệt mạng./.