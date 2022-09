Kêu gọi hành động quốc tế chấm dứt nạn đói trên toàn cầu

Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn ở Mogadishu, Somalia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự khóa họp 77 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), 238 tổ chức, trong đó có Oxfam, Save the Children và Plan International đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đói nghèo đang tăng nhanh trên thế giới. Ước tính 345 triệu người trên thế giới đang bị đói, nhiều gấp đôi so với năm 2019. Trong thư, các tổ chức này nhấn mạnh mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết không để nạn đói xuất hiện trong thế kỷ 21, song nạn đói đang có nguy cơ xảy ra một lần nữa tại Somalia.