Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi cần hỗ trợ nhân đạo

Một lớp học tại trại tị nạn ở Ouallam, Niger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết con số này cao gấp đôi so với năm 2020, trong khi hơn 4 triệu trẻ em khác ở các nước láng giềng Tây Phi đang gặp nguy hiểm do ảnh hưởng từ xung đột giữa các nhóm vũ trang và lực lượng an ninh.

Giám đốc khu vực Tây và Trung Phi của UNICEF, bà Marie-Pierre Poirier, cho biết trẻ em sống tại các khu vực này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang. Theo bà Poirier, năm 2022 ghi nhận tình trạng bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em khu vực trung tâm Sahel, theo đó kêu gọi các bên tham gia xung đột khẩn trương ngừng các cuộc tấn công vào trẻ em, cũng như trường học, trung tâm y tế và nhà ở.