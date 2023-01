Kinh tế Anh có nguy cơ suy thoái nặng nề nhất trong Nhóm G7

Một chợ ở London, Anh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tham gia cuộc khảo sát thường niên của Financial Times, phần lớn trong số hơn 100 chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Anh đều cho rằng cú sốc lạm phát do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine gây ra sẽ tồn tại ở Anh lâu hơn các quốc gia khác. Điều này sẽ buộc Ngân hàng trung ương Anh phải duy trì lãi suất cao và chính quyền của Thủ tướng Rishi Sunak phải “theo đuổi một chính sách tài khóa chặt chẽ hơn”.

Khoảng 80% chuyên gia dự đoán Anh sẽ tụt hậu so với các nước khác trong G7, do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh đang giảm và sẽ tiếp tục giảm trong phần lớn hoặc thậm chí cả năm 2023. Dự báo điều này sẽ khiến thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm, vì chi phí đi vay cao hơn làm tăng thêm gánh nặng hiện nay do giá lương thực và năng lượng tăng vọt.

Nhà kinh tế học John Philpott, chuyên phân tích thị trường lao động độc lập, nhận định: “Suy thoái kinh tế năm 2023 sẽ tồi tệ hơn nhiều so với hậu quả kinh tế do đại dịch COVID-19”. Trong khi đó, nhiều chuyên gia khác sử dụng các từ “khó khăn”, “ảm đạm” và “khủng khiếp” để mô tả triển vọng đối với người tiêu dùng, đặc biệt đối với những người thu nhập thấp hoặc đang có khoản vay thế chấp sắp hết hạn.

Nhà kinh tế học cấp cao Kallum Pickering tại ngân hàng Berenberg cho rằng các tác động tổng hợp gồm tiền lương thực tế giảm, các điều kiện thị trường bị siết chặt và việc điều chỉnh thị trường nhà ở là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra trong năm nay.