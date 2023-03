LHQ cảnh báo nguy cơ liên quan khủng hoảng nợ

Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị lần thứ 5 của LHQ về các nước kém phát triển (LDC), diễn ra tại thủ đô Doha (Qatar) từ ngày 5 – 9/3, ông Steiner cho biết 25 trong số 52 nước gặp vấn đề về nợ đang phải chi khoảng 20% thu nhập công chỉ để chi trả cho các khoản nợ. Ông nhấn mạnh thực trạng nợ nần tại các nước đang phát triển này hiện ở mức rất nghiêm trọng, khi tất cả 52 nước “đang trong tình trạng nợ nần chồng chất, hoặc rất gần với nguy cơ vỡ nợ”.

Tuần trước, UNDP đã công bố một báo cáo, trong đó kêu gọi các nước chủ nợ xóa 30% nợ nước ngoài phát sinh trong năm 2021 cho 52 nền kinh tế đang gặp khó khăn, bao gồm Argentina, Liban, Ukraine, 23 nước khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, 10 nước khu vực Mỹ Latinh – Caribe và 8 nước tại Đông Á và Thái Bình Dương.

Ông Steiner nhấn mạnh rằng các nguồn tài chính mà 25 nước sử dụng để trả nợ này cũng “không bền vững”. Do đó, ông kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm tăng tính thanh khoản, cũng như các giải pháp tái cơ cấu và gia hạn nợ, tránh để các nước trên lâm vào cảnh vỡ nợ.

Giám đốc UNDP Steiner cho biết tổng số nợ rất khó xác định vì hơn 60% khoản nợ là nợ các chủ nợ tư nhân. Theo ông, thế giới hiện nay đang đối mặt hàng loạt khủng hoảng do tác động của xung đột Nga – Ukraine, giá lương thực và nhiên liệu tăng, trong khi lạm phát cũng đẩy chi phí lãi suất cho vay lên cao. Giá nhiên liệu leo thang đã dẫn đến “cú sốc ngắn hạn” đối với các quốc gia đang nỗ lực ổn định khả năng tài chính. Trong khi đó, các nước còn phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng trong quá trình chống biến đổi khí hậu, do yêu cầu về thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo. Ông Steiner nhấn mạnh các nước nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình chuyển đổi xanh, do đó kêu gọi tăng đầu tư quốc tế để cung cấp điện sạch, giá rẻ cho các nước này.