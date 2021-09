Liên hợp quốc: Các nước tài trợ cam kết hỗ trợ hơn 1 tỷ USD cho Afghanistan

Lực lượng an ninh Taliban canh gác trong khi người dân Afghanistan chờ rút tiền tại một ngân hàng ở Shar-e-Naw, khu vực lân cận thủ đô Kabul ngày 4/9/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại Hội nghị viện trợ quốc tế do LHQ chủ trì, Ngoại trưởng Raab khẳng định Anh sẽ không viện trợ trực tiếp cho Taliban vì điều tối quan trọng là các tổ chức viện trợ có thể hoạt động an toàn và tự do tại Afghanistan. Ông Raab cho biết Anh hoan nghênh sự điều phối của LHQ trong công tác viện trợ và kêu gọi Taliban tạo điều kiện cho các nhân viên cứu trợ được hoạt động an toàn tại Afghanistan. Ông cảnh báo nếu nền kinh tế Afghanistan và các dịch vụ cơ bản sụp đổ, điều này sẽ tác động trực tiếp đến toàn bộ khu vực.

Nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo, Anh sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho Afghanistan và khu vực lên khoảng 396 triệu USD trong năm nay, bao gồm 42 triệu USD cho các nước láng giềng của Afghanistan, nơi được cho có thể chịu ảnh hưởng từ làn sóng di cư của những người tị nạn.

Tuần trước, LHQ đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cho Afghanistan khoảng 606 triệu USD, cảnh báo khả năng nghiêm trọng nền kinh tế Afghanistan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.