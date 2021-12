Mỹ: Phê duyệt khoản ngân sách 770 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 21/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trong tháng này, hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ ủng hộ cao từ cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ. Văn kiện này được cho là có vai trò định hướng chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm tới. Phát biểu sau khi ký ban hành NDAA, Tổng thống Biden nhấn mạnh đạo luật này đem lại những lợi ích quan trọng và tăng khả năng tiếp cận công bằng cho quân nhân và gia đình họ, cũng như các cơ quan quan trọng trong việc hỗ trợ phòng thủ quốc gia.

NDAA 2022 tăng hơn 5% so với năm trước, trong đó có các khoản chi cho việc tăng 2,7% lương cho quân nhân, mua sắm thêm máy bay và tàu chiến bên cạnh việc xây dựng các chiến lược đối phó với những nguy cơ địa chính trị từ bên ngoài. Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 cũng bao gồm 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine, 4 tỷ USD cho Sáng kiến Phòng thủ châu Âu và 150 triệu USD cho Hợp tác An ninh Baltic. Theo đạo luật trên, Mỹ còn dự kiến chi 7,1 tỷ USD cho sáng kiến liên quan tới an ninh khu vực Thái Bình Dương.