Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo khác, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố Nhật Bản sẽ tập trung vào “nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, thiết lập các quy tắc quốc tế và hợp tác hướng tới việc thực hiện trung hòa carbon trong các nước Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Ông nói thêm Thủ tướng Suga Yoshihide đang có kế hoạch tham gia hội nghị cấp cao về khí hậu do Tổng thống Biden chủ trì.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký năm 2015 yêu cầu các quốc gia trên thế giới kìm hãm mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 – 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cho đến nay, nền nhiệt Trái Đất đã ấm lên trung bình 1 độ C, khiến các đợt nắng nóng gây hạn hán và chết người xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, các cơn bão nhiệt đới cũng ngày càng trở nên tàn khốc hơn.