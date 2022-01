Nga khẳng định kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia

Thứ trưởng Grushko cũng muốn nhận được câu trả lời bằng văn bản từ NATO về các đề xuất đảm bảo an ninh và xem xét cách thức NATO thực hiện những vấn đề này. Trong trường hợp không thực hiện, Nga cần biết nguyên nhân của các động thái này. Sau đó, Nga sẽ quyết định về hành động tiếp theo, đồng thời cảnh báo rằng NATO không thể đơn giản chọn các đề xuất từ danh sách do Nga đưa ra.

Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Nga – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, Thứ trưởng Grushko nêu rõ hai bên đã thảo luận về việc ngăn chặn các tình huống nguy hiểm. Ông cho rằng việc NATO trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào năm 2021 là điều không thể chấp nhận và Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn mọi ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Nga. Quan chức Moskva cáo buộc NATO đang nỗ lực kiềm chế Nga và giành ưu thế trong mọi vấn đề, đồng thời coi các động thái của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã gây ra những rủi ro không thể chấp nhận được với Nga. Theo ông, không có chương trình nghị sự tích cực giữa Nga-NATO.

Vấn đề Ukraine là một trong những trọng tâm trong cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO, diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 12/1. Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, giữa hai bên vẫn còn những bất đồng “không dễ hóa giải” về vấn đề Ukraine, nhưng NATO sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Hồi tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố hai bản dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và NATO. Theo đó, Nga muốn loại trừ mọi kế hoạch mở rộng hoạt động của NATO về phía Đông châu Âu, trước hết là ở Ukraine, mà Moskva cho là có nguy cơ đe dọa an ninh Nga. Vấn đề này đã được các quan chức Nga và Mỹ trao đổi tại cuộc hội đàm an ninh ngày 10/1 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) và hiện được thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Nga-NATO tại Brussels, đồng thời cũng sẽ được đề cập tại cuộc họp Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 13/1.