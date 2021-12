Nghiên cứu so sánh tốc độ sinh sôi của biến thể Omicron trong cơ thể người so với Delta

Biến thể Omicron trong mô phế quản người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu đỏ). Ảnh: Đại học Hong Kong

Theo đài RT (Nga), các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong cho biết khả năng sinh sôi với tốc độ siêu nhanh như vậy có thể là lý do khiến Omicron lây truyền giữa người với người nhanh hơn.

Song dù tốc độ sinh sôi cao hơn, Omicron có thể phát triển kém hiệu quả hơn 10 lần trong phổi của bệnh nhân COVID-19 so với các biến chủng virus ban đầu. Điều này có thể giải thích lý do tại sao người nhiễm Omicron dường như mắc bệnh ít nghiêm trọng hơn so những người nhiễm các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, những phát hiện này không có nghĩa là mọi người chủ quan trước Omicron. Các nhà nghiên cứu lưu ý: “Với việc lây nhiễm cho nhiều người hơn, một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn và tử vong mặc dù bản thân virus có thể ít độc lực hơn”.