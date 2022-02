Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quốc tế

Các ngoại trưởng nhấn mạnh 3 nước cùng chung quan điểm về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, đồng thời cùng tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật định cũng như cam kết mở rộng hơn nữa các quan hệ hợp tác. Các ngoại trưởng hoan nghênh chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới được công bố của Mỹ.

Về vấn đề Triều Tiên, 3 ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng theo đuổi đối thoại. Các ngoại trưởng khẳng định không có ý định thù địch với Triều Tiên và nhấn mạnh việc tiếp tục để ngỏ đàm phán với Triều Tiên mà không kèm các điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, ngoại trưởng 3 nước cũng đề cập tình hình Ukraine.

Cũng theo tuyên bố chung, thế kỷ 21 không chỉ tồn tại những thách thức chưa từng có mà còn mang đến những cơ hội to lớn cho Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác với nhau. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi phức tạp, các ngoại trưởng đã cam kết mở rộng hợp tác và phối hợp trong hàng loạt ưu tiên về an ninh và kinh tế của khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui Yong nêu rõ mục đích của cuộc gặp là nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa 3 nước trong việc tìm hướng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế kỷ 21. Những quan hệ liên minh của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đã kéo dài nhiều thập kỷ và quan hệ hữu nghị lâu bền cũng như các giá trị chung của 3 bên dẫn dắt 3 nước trong nỗ lực đạt được một tương lai thịnh vượng và an toàn.

Lưu ý quan ngại chung về những hoạt động gây tổn hại tới trật tự quốc tế dựa trên luật định, các Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định mong muốn về một khu vực hòa bình và ổn định cho phép tất cả các quốc gia phát huy được tiềm năng của mình. Các ngoại trưởng cũng bày tỏ phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các quan chức ngoại giao hàng đầu này một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ lâu bền của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đối với luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế được thể hiện trong Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Các ngoại trưởng cũng tái khẳng định ủng hộ sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Ngoại trưởng 3 nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên nhằm tăng cường trật tự kinh tế dựa trên luật lệ và đảm bảo thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới. Giới chức các nước đã thảo luận về các cách tiếp cận chung để giải quyết các ưu tiên bao gồm khủng hoảng khí hậu; đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu; bình đẳng giới và nâng cao vị thế của nữ giới; tài chính phát triển; và an ninh y tế toàn cầu bao gồm nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19 và ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Các ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm tăng cường thông tin và đảm bảo an ninh mạng cũng như cải thiện an ninh kinh tế, bao gồm cả việc thúc đẩy đổi mới các công nghệ quan trọng và mới nổi.

Một lần nữa khẳng định cam kết hợp tác 3 bên Mỹ – Hàn Quốc – Nhật Bản dựa trên các giá trị chung và mong muốn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, các ngoại trưởng cam kết sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng.