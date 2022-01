Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận các vấn đề an ninh

Cũng tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Nga về vấn đề Iran, cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là ví dụ về cách thức Moskva và Washington có thể làm việc với nhau đối với các vấn đề an ninh. Theo ông, vẫn còn cơ hội để khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử được Iran ký với các cường quốc hồi năm 2015.

Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn nguồn phái đoàn Nga tham dự cuộc hội đàm tại Geneva cho biết Moskva và Mỹ có thể tổ chức cuộc gặp tiếp theo vào tháng tới để thảo luận các đề xuất của Moskva về đảm bảo an ninh. Moskva sẽ có vài tuần nghiên cứu các phản hồi của Washington đối với các đề xuất trên, mà phía Mỹ dự kiến đưa ra vào tuần tới.

Giữa tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố 2 bản dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cả 3 cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây trong tuần trước liên quan tới những đề xuất của Moskva về vấn đề bảo đảm an ninh chung đều chưa thể giúp hai bên thu hẹp những khác biệt đang khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp tồi tệ. Thực tế, các bên đều duy trì lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích riêng, từ đó phơi bày những bất đồng về hàng loạt vấn đề then chốt trong hai dự thảo thỏa thuận an ninh mà Moskva đã đưa ra.