Nhật Bản, Mỹ ấn định thời gian tổ chức đối thoại chiến lược ‘2+2’

Thông báo này được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên đã tiến hành phóng dường như là một tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.

Quốc kỳ của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Trong thông báo phát ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết phía Nhật Bản tham dự đối thoại này có Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Tại cuộc đối thoại lần này, các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước dự kiến sẽ thảo luận về các thách thức an ninh mà hai nước đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, các quan chức cũng sẽ thảo luận về sự hợp tác trong tương lai hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh Nhật-Mỹ, và định hướng hợp tác an ninh-quốc phòng giữa hai nước ở khu vực này.