Nhu cầu đối với gạo Việt Nam có thể tiếp tục tăng

Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu đối với gạo Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm, do điều kiện thời tiết xấu đang ảnh hưởng đến sản xuất gạo của Trung Quốc và Ấn Độ.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 390-393 USD/tấn, không đổi so với hai tuần trước do các thị trường đóng cửa vào tuần trước cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Tuy nhiên, một thương nhân khác cho biết đã có một số vấn đề về nguồn cung và vận chuyển do lũ lụt và mưa lớn.

Đáng chú ý, Ấn Độ đang xem xét có nên hạn chế xuất khẩu gạo 100% tấm hay không, sau khi diện tích trồng lúa tại nước này suy giảm do lượng mưa ít. Giới quan sát lo ngại quyết định đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ không thay đổi so với tuần trước, ở mức 379 – 387 USD/tấn. Nhu cầu mạnh mẽ từ Bangladesh đã củng cố giá gạo Ấn Độ trong những tuần gần đây, khi Chính phủ Bangladesh có kế hoạch nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn gạo trong vài tháng tới để tích trữ dự trữ và hạ nhiệt giá cao trong nước.

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ giữ vững quanh mức cao nhất trong hơn một năm trong tuần này, do nhu cầu từ nước láng giềng Bangladesh vẫn mạnh. Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung và nhu cầu lên cao đã giúp tăng giá gạo Thái Lan.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 9/9, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London (Anh) đi xuống. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2022 giảm 12 USD xuống 2.264 USD/tấn, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 2 USD còn 2.253 USD/tấn.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York (Mỹ) đảo chiều tăng. Hợp đồng giao tháng 12/2022 tăng 6,30 xu Mỹ lên 228,50 xu/lb trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2023 tăng 5,95 xu lên 222,65 xu/lb.

Trong khi đó, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 – 200 đồng, xuống dao dộng trong khung 48.300 – 48.800 đồng/kg.

Hải Quan Việt Nam báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 8/2022 đạt 112.531 tấn (tương đương 1.875.517 bao 60 kg), giảm 1,16% so với tháng trước và giảm 4,0% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, xuất khẩu của giai đoạn từ tháng 1 -8/2022 đã tăng 15,31% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin đã khiến giá cà phê Robusta kỳ hạn tại London suy yếu trở lại cho dù báo cáo tồn kho tại sàn vẫn tiếp tục sụt giảm.