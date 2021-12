Quan chức EU và Mỹ trao đổi về an ninh châu Âu

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington DC., ngày 14/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong một tuyên bố, Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết giới chức EU và Mỹ đã lưu ý đến các đề xuất mà Nga đưa ra vào tuần trước liên quan đến quan điểm của Moskva về các thỏa thuận an ninh mới có thể có ở châu Âu. Hai bên nhấn mạnh tới mối quan hệ đối tác lâu dài của Mỹ và EU và chia sẻ các cam kết đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương và cùng giải quyết các thách thức an ninh chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về an ninh châu Âu sẽ diễn ra với sự phối hợp và có sự tham gia của EU.

Ngoài ra, ông Borrell nêu rõ EU tin tưởng vào Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc thảo luận với Nga về an ninh châu Âu. Theo ông, “mọi cuộc thảo luận thực sự về an ninh ở châu Âu đều phải dựa trên các cam kết và nghĩa vụ của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên hợp quốc, những trụ cột thực sự của cấu trúc an ninh EU, củng cố chúng và không dẫn đến sự suy yếu của họ. Một cuộc thảo luận như vậy phải mang tính bao trùm và phải tính đến mối quan tâm và lợi ích của tất cả các bên liên quan”.