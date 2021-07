Tin thế giới Quan điểm của Nga về việc Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan

(kontumtv.vn) – Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho rằng việc Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan không nên biến thành đợt tái triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này ở khu vực Trung Á.

Ngày 2/7, Hội đồng An ninh quốc gia Nga thông báo, trong cuộc hội đàm tại thủ đô Moskva, Thư ký hội đồng Nikolai Patrushev và Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib đã thảo luận về tình hình an ninh trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang rút lực lượng khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Thông báo nêu rõ: “Hai ông Patrushev và Mohib đã tập trung thảo luận về tình hình an ninh ở Afghanistan trong bối cảnh các lực lượng quân sự phương Tây rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này, cũng như các diễn biến về quân sự và chính trị ở miền Bắc Iran.”

Cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov cho rằng việc Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan không nên biến thành đợt tái triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này ở khu vực Trung Á.

Đặc phái viên Kabulov nêu rõ: “Quá trình này không thể và không nên biến thành việc tái triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và NATO tại các nước láng giềng Cộng hòa Hồi giáo Iran, đặc biệt là ở khu vực Trung Á. Chúng tôi đã gửi tín hiệu như vậy tới Washington ở các cấp khác nhau. Tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe.”

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tăng cường xây dựng lực lượng ở miền Bắc Afghanistan.

Ông Lavrov đồng thời chỉ trích giới chức Kabul đang tỏ ra “vô trách nhiệm,” khi các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban vẫn tiếp diễn trên cả nước.

Từ ngày 1/5 vừa qua, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, sau khi Tổng thống Joe Biden đặt thời hạn cho việc rút tất cả binh sỹ Mỹ khỏi quốc gia này là trước ngày 11/9 tới. Theo kế hoạch, khoảng 3.500 binh sỹ Mỹ và 7.000 binh sỹ NATO sẽ rời khỏi Afghanistan vào mốc thời gian trên.

Tổng thống Biden mới đây khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục giám sát các mối đe dọa tại Afghanistan và duy trì lực lượng tại khu vực để đảm bảo khả năng ứng phó trước các mối đe dọa đối với Mỹ sau khi rút quân./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)