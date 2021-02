Thế giới tuần qua: Mỹ quay lại các thỏa thuận quốc tế; số ca COVID-19 mới trên toàn cầu giảm

Tổng thống Biden nói “Nước Mỹ quay trở lại”

Tổng thống Biden chủ trương muốn đưa Mỹ quay trở lại các thỏa thuận quốc tế. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông “nhất định bắt tay với châu Âu” trong việc đảo ngược chính sách đối ngoại mang tính tách biệt của người tiền nhiệm Donald Trump. Trước hết, chính quyền của ông Biden đã đề cập đến Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trong Hội nghị An ninh Munich trực tuyến, Tổng thống Biden đã lên tiếng cam kết với lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng Mỹ sẽ quay lại với các thỏa thuận đa phương, bao gồm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Kênh Al Jazeera dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu ngày 19/2: “Nước Mỹ đã quay trở lại”. Chủ trương của Tổng thống Biden là tách khỏi chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Donald Trump với việc Mỹ rút khỏi các thỏa thuận quốc tế.

Phóng viên James Bays của Al Jazeera tại Liên hợp quốc nhận định phát biểu của Tổng thống Biden ngày 19/2 là tín hiệu cho thấy Mỹ quay trở lại chủ nghĩa đa phương. Ông Bay nhấn mạnh: “Nước Mỹ quay trở lại là chủ đề chính của bài phát biểu, một chủ đề của hợp tác toàn cầu và cũng cho thấy Mỹ đứng về phía châu Âu”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng tại sự kiện tuyên bố rằng châu Âu và Mỹ nên hợp tác cùng chống lại biến đổi khí hậu.

Kênh NBC News dẫn phân tích của một số quan chức phụ trách khí hậu trong chính quyền Tổng thống Biden cho rằng thông điệp then chốt mà Mỹ muốn gửi đi là Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu vẫn được bảo toàn. Mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu là khoảng tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5-2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong những tháng tới, chính quyền Tổng thống Biden còn cần phát triển mục tiêu cắt giảm khí thải mới, có tên gọi Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC).

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ chủ động nói rằng nước này sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015. Về phía mình, Iran tuyên bố Mỹ phải chấm dứt “khủng bố kinh tế” qua lệnh trừng phạt từ thời cựu Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc gặp với những người đồng cấp châu Âu ngày 18/2 đã nhấn mạnh đến quan điểm của Tổng thống Biden rằng Washington nên quay trở lại Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) nếu Tehran tuân thủ mọi điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 này.

Cùng ngày 18/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington nên “chấp nhận lời mời từ đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu để dự một cuộc họp của Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran để thảo luận về giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân Iran”.

