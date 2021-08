Trên 65 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi tạo điều kiện sơ tán an toàn khỏi Afghanistan

Ngày 15/8, Đài ABC cho biết các máy bay của quân đội Australia (ảnh) sẽ đến Kabul sớm nhất trong tuần này để bắt đầu quá trình sơ tán với sự phối hợp của lực lượng an ninh Mỹ và Anh. Những người được sơ tán gồm phiên dịch viên người Afghanistan và các nhà thầu từng phục vụ các hoạt động của quân đội Australia. Ảnh: ABC/TTXVN

Tuyên bố chung có sự tham gia của chính phủ các nước như Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Vương quốc Anh, Chile, Colombia, Costa Rica, Đan Mạch, CH Dominicana, El Salvador, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ukraine, Yemen…. cùng Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố nhấn mạnh rằng: “Những người nắm quyền lực và có thẩm quyền trên khắp đất nước Afghanistan có trách nhiệm – và chịu trách nhiệm giải trình – về việc bảo vệ tính mạng con người và tài sản, đồng thời cần lập tức khôi phục an ninh, trật tự dân sự. Người dân Afghanistan xứng đáng được sống trong sự an toàn, an ninh và phẩm giá. Cộng đồng quốc tế, trong đó có chúng tôi, sẵn sàng hỗ trợ họ.”

Mỹ cho biết sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát giao thông hàng không nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán người dân và hỗ trợ công tác an ninh. Tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ được đưa ra sau khi Taliban tiến vào Kabul nêu rõ trong 48 giờ tới, Mỹ sẽ “mở rộng hiện diện an ninh” với 1.000 binh sĩ bổ sung, theo đó nâng tổng số lên gần 6.000 binh sĩ, để kiểm soát không phận thủ đô Kabul của Afghanistan và hỗ trợ các lực lượng an ninh hiện có tại đây.

Trong một thông báo trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi: “Các tuyến đường bộ, sân bay và lối đi qua các cửa khẩu biên giới được phải được mở và các bên liên quan cần giữ sự bình tĩnh”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã được sơ tán đến Sân bay Quốc tế Hamid Kazai một cách an toàn và “quân đội Mỹ hiện đã kiểm soát toàn bộ sân bay ở Kabul”.