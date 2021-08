Việt Nam kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại đây, Việt Nam đã kêu gọi các bên liên quan chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột ở Yemen và cho rằng gia tăng quân sự là một trong những cản trở lớn nhất đối với tiến trình hoà bình ở đất nước này. Đại sứ kêu gọi các bên nỗ lực hợp tác với Đặc Phái viên Grundberg, kêu gọi tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và thực hiện Nghị quyết 2573 trong đó có việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự, ủng hộ lời kêu gọi của UNICEF về việc thực hiện quyền trẻ em được đến trường và cùng hợp tác để đạt được hoà bình bền vững và bao trùm ở Yemen. Đại diện Việt Nam cũng thúc giục các bên đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định Stockholm và Hiệp định Riyadh.

Cùng ngày, HĐBA cũng đã thảo luận về tình hình Haiti sau trận động đất ngày 14/8. Đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã giết hại 2.200 người, làm bị thương 12.000 người và 8.000 người khác bị ảnh hưởng. Việc tiếp cận nhân đạo ở nhiều khu vực đang gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn, đặc biệt là các khu vực do các bang nhóm tội phạm kiểm soát.

Đại sứ Đặng Đình Quý đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân, Chính phủ Haiti và bày tỏ tình đoàn kết của Việt Nam với Haiti trong thời điểm khó khăn này. Đại sứ nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo, bảo đảm an ninh cho các khu vực bị tác động bởi trận động đất và kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hỗ trợ Haiti.