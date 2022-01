Tin thế giới Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác, trấn áp các loại tội phạm

(kontumtv.vn) – Các Bộ trưởng Công an Việt Nam-Lào-Campuchia cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng, chống và trấn áp tội phạm xuyên biên giới dưới mọi hình thức, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người…

Chiều 5/1, Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam-Lào-Campuchia về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Hội nghị được Campuchia đăng cai tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thể hiện sự linh hoạt trong cách tổ chức tiếp xúc cấp cao trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với lực lượng chức năng ba nước trong hợp tác phòng, chống tội phạm

Đây là cơ hội để ba bên củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống tội phạm và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị, ba Bộ trưởng thống nhất đánh giá về tình hình thế giới, khu vực liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước kể từ Hội nghị lần thứ hai (năm 2014) đến nay; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, phối hợp của lực lượng Công an ba nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Campuchia, Lào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng nêu rõ: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm vẫn hoạt động mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và an ninh xã hội như tội phạm buôn người, đưa người di cư trái phép qua biên giới và tội phạm liên quan đến không gian mạng.

Thời gian qua, hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa 3 nước ngày càng được nâng cao, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, lãnh đạo 3 nước thường xuyên trao đổi về tình hình và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa ba nước.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm giữa ba nước, ngài Samdech Krolahom Sar Kheng đề nghị: “Ba nước cần tăng cường hợp tác phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tăng cường các cơ chế hợp tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm buôn lậu, mua bán người xuyên quốc gia, cũng như các hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy diễn ra dọc khu vực biên giới ba nước. Đồng thời, ba nước đôn đốc chính quyền các tỉnh biên giới thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm tại khu vực giáp biên và một số địa bàn phức tạp, nhất là các hoạt động vượt biên trái phép.”

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an, Nội vụ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng được nâng cao và đem lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo ba Bộ thường xuyên trao đổi về tình hình và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa ba nước. Các lực lượng chức năng của ba Bộ luôn duy trì hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các lực lượng phản động, âm mưu chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, gắn bó giữa nhân dân 3 nước.

Lực lượng Cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật của 3 nước đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; phối hợp điều tra, xác minh, truy bắt, chuyển giao các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia.

Hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ngày càng được chú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Công an ba nước.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký kết Tuyên bố chung về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hợp tác giữa Công an các tỉnh có chung biên giới và các tỉnh, thành phố kết nghĩa có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực, đã phối hợp kiềm chế, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; bảo đảm đúng quy định pháp luật của từng nước và các điều ước quốc tế hiện hành.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các Bộ thống nhất quan điểm xác định hợp tác quốc phòng-an ninh là “trụ cột” trong quan hệ 3 nước; khẳng định và tuân thủ nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia.

Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực; tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; nhất là khu vực biên giới.

Ba nước duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng-an ninh, hợp tác xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng đã Ký Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam-Lào-Campuchia về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ ba. Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác an ninh song phương và ba bên phù hợp với nội dung nêu trong Kế hoạch hợp tác song phương hàng năm đã ký gần đây và Biên bản hợp tác giữa ba Bộ.

Các Bộ trưởng nhắc lại cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng, chống tội phạm và trấn áp tội phạm xuyên biên giới dưới mọi hình thức, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao vì lợi ích an ninh, an toàn và trật tự xã hội, cũng như bảo vệ an toàn các dự án đầu tư xây dựng tại Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam vì lợi ích chung của sự phát triển và thịnh vượng của ba nước.

Ba bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin và tăng cường phối hợp giải quyết, phòng, chống đại dịch COVID-19, dịch bệnh truyền nhiễm và thiên tai tại các tỉnh biên giới, kịp thời đảm bảo an sinh, an toàn và tài sản của người dân trong vùng bị ảnh hưởng; cam kết tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trên cơ sở bình đẳng và phù hợp với luật pháp trong nước cũng như trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền của quốc gia, hợp tác chặt chẽ hơn nữa về an ninh để các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn được tổ chức và đăng cai tại mỗi nước./.

