Việt Nam và HĐBA: Hội đồng Bảo an họp tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Myanmar

Toàn cảnh phiên họp HĐBA ngày 11/8/2021. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đặc phái viên Yusof đã thông tin về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar. Trong khi đó, Đặc phái viên của LHQ về Myanmar, bà Christine Burgener Burgener và Quyền Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo kiêm Phó Điều phối cứu trợ khẩn cấp Ramesh Rajasingham, cũng đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Bộ trưởng Ngoại giao thứ 2 của Brunei chia sẻ các nỗ lực của ASEAN trong thời gian qua trong việc thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar, đặc biệt là những nội dung được đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 như việc nhất trí bổ nhiệm Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar và giao Tổng Thư ký ASEAN điều phối các hoạt động nhân đạo nhằm thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 24/4. Đặc phái viên của LHQ, bà Gergener đã cập nhật thông tin đối thoại với các bên liên quan và quyền Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo kiêm Phó Điều phối cứu trợ khẩn cấp cũng chia sẻ thông tin về về tình hình nhân đạo ở Myanmar.

Tất cả các nước thành viên HĐBA LHQ đều đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình trong vấn đề Myanmar, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, và kết nối với các bên liên quan ở Myanmar. Nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công, bạo lực và kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực, kiềm chế, tổ chức đối thoại bao trùm và có ý nghĩa để giải quyết vấn đề.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar, đặc biệt về các cuộc đụng độ bạo lực giữa các bên, việc phá hủy các văn phòng và cơ sở hạ tầng dân sự và làn sóng COVID-19 lần thứ 3. Đại sứ cho rằng nếu không chấm dứt ngay bạo lực, các nỗ lực ổn định, đối thoại và hòa giải sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Điều quan trọng hiện nay, tất cả các bên ở Myanmar phải đảm bảo an toàn, an ninh, an ninh y tế cho người dân; đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở cho tất cả mọi người; ưu tiên phòng chống và kiểm soát COVID-19.