Thời sự - Chính trị 21 tác phẩm đoạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 23/11, Tỉnh ủy tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn.

Sau gần 01 năm phát động, Cơ quan Thường trực Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II nhận được hơn 160 tác phẩm của gần 130 tác giả, nhóm tác giả tham gia. Sau vòng sơ loại, có 110 tác phẩm được vào vòng chung khảo, gồm 45 tác phẩm truyền hình, gần 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, gần 20 tác phẩm báo in và 03 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự giải năm nay đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các vấn đề công tác xây dựng Đảng như đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đáng chú ý, Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022 đã thu hút nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương tham gia như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Thanh niên,…

Kết quả, đã có 21 tác phẩm của tác giả và nhóm tác giả đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022; trong đó, loại hình báo in có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C; các loại hình báo điện tử, truyền hình, phát thanh đều có 02 giải B, 03 giải C. Các tác phẩm đạt giải của tỉnh dịp này tiếp tục được gửi tham dự giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023. Theo đó, công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã đăng, phát trên các loại hình báo chí đều có quyền gửi tác phẩm dự thi./.

Thu Trang – Công Luận