7 ngày Tết, sản lượng vận tải hành khách giảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nơi có mật độ lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng do người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 8,08% số vụ, giảm 18,05% số người tử vong và giảm 29,31% số người bị thương), tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách giảm, ít xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển mô tô, xe máy, ô tô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều.

8 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông

Theo báo cáo nhanh, trong 7 ngày Tết, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, làm 10 người tử vong và 3 người bị thương.

Điển hình là vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai vào tối mùng 3 Tết làm 4 người tử vong và 1 người bị thương, nạn nhân đều là thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số và qua khám nghiệm ban đầu cho thấy đều có nồng độ cồn trong cơ thể và không có bằng lái xe máy. Các nạn nhân tai nạn giao thông khi đi mô tô xe máy bị chấn thương sọ não nặng cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đa số đều không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ sai quy định.

Tính tới 15 giờ ngày 16/2, có 8 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2021 gồm: Bình Phước, Đắk Nông, Sơn La, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, Hải Phòng, Kon Tum.

Các địa phương có số người chết tăng cao là Quảng Bình 5 người chết (tăng 150%), Gia Lai 12 người chết (tăng 140%), Quảng Ngãi và Khánh Hòa tăng 100%.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương có Hải Phòng và Cần Thơ không xảy ra tai nạn giao thông. Hà Nội xảy ra 4 vụ, làm 5 người tử vong, 1 người bị thương, giảm 1 vụ, giảm 1 người tử vong, số người bị thương bằng cùng kỳ năm ngoái.

Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 5 vụ, 5 người tử vong, 1 người bị thương, giảm 3 vụ, giảm 3 người tử vong, số người bị thương bằng cùng kỳ năm ngoái. Đà Nẵng xảy ra 2 vụ, 1 người tử vong, 3 người bị thương, bằng số vụ, giảm 1 người tử vong, tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

62 vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ

Phân tích nguyên nhân tai nạn của 46/179 vụ cho thấy, do lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn 3 vụ; vi phạm phần đường 17 vụ; không chú ý quan sát 13 vụ, chuyển hướng không đúng quy định 3 vụ, vượt xe không đúng quy định 1 vụ, không chấp hành quy định về tốc độ 4 vụ, do người đi bộ qua đường không đúng quy định 3 vụ, quy trình thao tác lái xe 1 vụ, còn lại đang điều tra chưa rõ nguyên nhân.

Tuyến đường xảy ra tai nạn, có 62 vụ xảy ra trên quốc lộ, chiếm 34,64% tổng số vụ; tỉnh lộ 39 vụ, chiếm 21,79%; huyện lộ 31 vụ, chiếm 17,32%; cao tốc 5 vụ, chiếm 2,79%; các tuyến khác 42 vụ chiếm 23,46%.

Thời gian xảy ra tai nạn, buổi sáng (từ 6h đến 12h) là 21 vụ; buổi chiều (từ 12h đến 18h) là 65 vụ; buổi tối đến sáng hôm sau (từ 18h đến 6h) là 93 vụ.

Sản lượng vận tải hành khách giảm mạnh

Các nhà xe tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định: sát khuẩn khi lên xe, đeo khẩu trang… (ảnh chụp ngày 7/2/2021, ngày 26 tháng chạp). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm nhiều so với năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giao thông nội thành các thành phố lớn, các khu di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh đền chùa lớn cơ bản thông thoáng.

Trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, các đơn vị vận tải đã chủ động phối hợp tổ chức bán vé và tổ chức vận tải hợp lý, kết hợp với việc phòng, chống dịch COVID- 19 trong hoạt động vận tải hành khách, trên tất cả các bến xe trong cả nước, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đi lại của nhân dân, không để tồn đọng khách trên bến hàng ngày. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động vận tải khách công cộng và taxi cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm phòng, chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến đường sắt đều giảm sâu so với năm 2020. Từ ngày 9/2 đến ngày 13/2, số đoàn tàu khách thống nhất là 16 đoàn, đạt 84,21%; tàu địa phương là 30 đoàn, đạt 62,50% so với năm 2020. Tổng số khách đi tàu là 12.793 hành khách, chỉ đạt 33,56% so với năm 2020. Sản lượng hàng hóa bốc xếp là 6.035 tấn, đạt 65,56% với năm 2020.

Các Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn và các chi nhánh khai thác đường sắt đã huy động 100% quân số tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa cháy nổ, phòng, chống tội phạm tại các nhà ga, trên các đoàn tàu, không để xảy ra sự cố.