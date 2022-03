Thời sự - Chính trị Áp dụng sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong trường học

(kontumtv.vn) – Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, các trường hợp nhiễm Covid-19 không ngừng tăng, các trường học đã và đang phát huy tối đa hiệu quả sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong trường học.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được Bộ GD&ĐT ban hành từ năm 2020. Theo nội dung sửa đổi lần 2 ngày 23/2/2022, sổ tay gồm 3 nội dung chính là thông tin chung về dịch Covid-19; các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học và các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh. So với năm 2020, sổ tay hiện nay đã cung cấp thông tin mới về quy trình xử lý F0 trong các cơ sở giáo dục và hướng dẫn tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Là đơn vị có học sinh đông với trên 900 em, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum đã nghiêm túc thực hiện theo nội dung hướng dẫn từ sổ tay. Nhờ vậy, đến nay cơ bản công tác phòng, chống dịch của trường vẫn được đảm bảo, chưa có trường hợp mắc Covid-19 trong trường. Tự tin khi nắm bắt rõ các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch tễ, thầy giáo Nguyễn Phi Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua sổ tay đảm bảo phòng, chống dịch của năm 2022 nhà trường thực hiện được, có sổ tay nhà trường được thực hiện tốt hơn không phải lúng túng trong việc xử lý học sinh, giáo viên nói chung, người có yếu tố dịch tễ trong nhà trường. Nhà trường tiếp tục phát huy những hướng dẫn của sổ tay, năm 2022 thực hiện tốt hơn trong nhà trường trong thời gian đến”.

Tại trường Mầm non Hoa Anh Đào, thành phố Kon Tum, nội dung sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được phổ biến đến từng nhóm lớp. Qua đó, nhằm ngăn chặn khả năng lây nhiễm dịch Covid-19. Theo nhà trường, sổ tay hiện nay hướng dẫn phòng, chống dịch chi tiết, phù hợp hơn với thực tế dạy, học trong tình hình mới. Đặc biệt, có cơ sở để tạo sự đồng nhất giữa nhà trường, học sinh, phụ huynh trong nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Dành nhiều thời gian tham khảo sổ tay đảm bảo phòng, chống dịch, cô giáo Lê Thị Quế, trường Mầm non Hoa Anh Đào cho hay: “Nhờ quyển sổ tay mà chúng tôi đã có những biện pháp để phòng, chống dịch cụ thể rõ ràng hơn với các trẻ ở lớp. Ví dụ như toàn trường chúng tôi đã có phương pháp như là hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang, hướng dẫn ngồi học như thế nào, chúng tôi phối hợp rất là tốt và hiệu quả đối với phụ huynh trong việc phòng, chống dịch và trong chăm sóc trẻ F0 và cách ly các F0, F1 tại nhà”.

Trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị trường học không ngừng chú trọng công tác tuyên truyền. Trong đó, đã đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền trực quan. Cụ thể, với nội dung quy định 5K, nguyên tắc, biện pháp và thông điệp phòng chống dịch được các trường thể hiện trên những pano, áp phích đặt tại những nơi dễ nhìn, dễ đọc như cửa lớp, sân trường, cổng trường…Em Nguyễn Nhật Huy, học sinh lớp 5B, trường TH Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum nói: “Được nhà trường tuyên truyền về cách phòng, chống dịch và trực quan em hiểu rõ hơn về phòng, chống dịch sẽ thực hiện tốt thông điệp 5K, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay theo cách của bộ y tế, em và các bạn sẽ cố gắng thực hiện thật nghiêm túc để bảo vệ chính mình”.

Đối với nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19, các trường đảm bảo thực hiện trước khi học sinh đến trường, trong thời gian học sinh học tập tại trường và sau khi học sinh rời trường. Hiện nay, số học sinh đi học trực tiếp trên địa bàn tỉnh chiếm tỉ lệ 86%. Các trường sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sổ tay phòng chống, dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh./.

Cát Tiên – Thanh Thái