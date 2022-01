Thời sự - Chính trị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu cho Đảng

(kontumtv.vn) – Những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển.

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2022), phóng viên Đài PT –TH tỉnh có cuộc trao đổi với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh U Huấn về kết quả đạt được và định hướng, nhiệm vụ ngành nội chính trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, vậy ông cho biết những kết quả nổi bật mà ngành Nội chính tỉnh đã đạt được trong năm 2021?

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh U Huấn: Với sự đoàn kết, thống nhất, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an ninh quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp Lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 16 vụ án; đã xử lý xong 04 vụ án, hiện đang tiếp tục theo dõi 12 vụ án. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác điều tra, tuy tố, xét xử các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; trong đó, đã tham mưu giải quyết 07 vụ án, vụ việc; đến nay đã giải quyết dứt điểm 03 vụ án, tiếp tục theo dõi 04 vụ án, vụ việc.

PV: Một nhiệm vụ khá quan trọng của Ban Nội chính là tham mưu Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng. Vậy ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác này thời gian qua?

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh U Huấn: Nổi bật như đã tham mưu đẩy mạnh các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra kinh tế – xã hội, thực hiện kiến nghị của Thanh tra chính phủ, Kiểm toán nhà nước. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn dần đi vào nề nếp, bài bản; đã kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết dứt điểm 05 vụ án về tham nhũng dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả cao, riêng năm 2021 đã thu hồi 1.124.000.000 đồng, 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài sản khác.

PV: Để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2022 này, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để triển khai thực hiện thưa ông?

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh U Huấn: Trong năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, nêu gương tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, tâm huyết, quyết liệt của của cán bộ, công chức góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu, để chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; dự báo tình hình và tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

PV: Cảm ơn ông về những nội dung vừa trao đổi./.

Ngọc Chí – Đức Thắng