Thời sự - Chính trị BĐBP tỉnh Kon Tum tổ chức Gặp mặt báo chí đầu năm 2022

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 14/2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và Trung ương, Quân đội nhân dân, Biên phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương, Quân đội nhân dân, Biên phòng đã dành nhiều sự quan tâm tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Biên phòng tỉnh và nhân dân trên khu vực biên giới; đánh giá cao những kết quả công tác tuyên truyền trong năm 2021 và thông tin, định hướng một số vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh để các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trong năm 2022.

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và Trung ương đã đăng tải, phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự tập trung về các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”, “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lại BĐBP tỉnh (8/10/1991-8/10/2021); các gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua Quyết thắng.

Trong năm 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện các hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ kép, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia kết hợp với phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững’’./.

CTV Văn Lý