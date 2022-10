Thời sự - Chính trị Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng)

(kontumtv.vn) – Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30/9, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) đã bế mạc và hoàn thành chương trình đề ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương về những hạn chế tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định 9 tháng của năm 2022, các cấp ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực như tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2021; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 60% kế hoạch vốn Trung ương giao; du lịch tiếp tục phục hồi, thu hút 950 ngàn lượt khách với tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng, tăng gần 05 lần so với cùng kỳ năm ngoái… Qua nghiên cứu, thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 03 tháng cuối năm. Cụ thể như phấn đấu thành lập mới từ 30 doanh nghiệp trở lên; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ hơn 10% trở lên; trồng mới gần 480 ha Sâm Ngọc Linh, khoảng 470 ha cây dược liệu khác; tỷ lệ hộ nghèo giảm 04%; kết nạp mới hơn 370 đảng viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; thống nhất việc sửa đổi Quy chế số 05, ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng của năm tuy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp diễn biến phức tạp, có vụ việc vi phạm với khối lượng lớn; vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận… mà nguyên nhân đến từ công tác chỉ đạo, điều hành có lúc thiếu quyết liệt, chưa kết hợp tốt giữa giao việc với kiểm tra đôn đốc và xử lý trách nhiệm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa được phát huy đầy đủ.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương quán triệt đến cán bộ, đảng viên để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, công tác tổ chức – cán bộ, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài chính, đầu tư công; tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” và Chỉ thị số 13 ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”.

Đối với các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu khẩn trương xây dựng kế hoạch (hoặc văn bản phù hợp) để thực hiện ở cấp mình, ngành mình gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai./.

Thu Trang – Công Luận