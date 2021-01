Thời sự - Chính trị Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng 12/1, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển ngành TT&TT giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành TT&TT tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hầu hết các chỉ tiêu ngành đã đề ra cho cả giai đoạn đều đạt và vượt. Đặc biệt, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia do ngành TT&TT chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới đã được lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng Internet trên 68%; tỷ lệ phủ sóng di động 99,8%; Công nghệ TT&TT đóng góp hơn 33% vào GDP quốc gia. Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do Liên minh Viễn thông Quốc tế đánh giá, từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019. Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2020 được Liên Hợp Quốc công bố Việt Nam đứng ở vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tăng 02 bậc so với năm 2018. Đồng thời, cơ bản hoàn thành quy hoạch báo chí và hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định những thành tựu của đất nước đạt được trong những năm qua và năm 2020 là có sự đóng góp rất lớn của ngành TT&TT. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025, ngành TT&TT tiếp tục đồng lòng, quyết tâm phát triển hơn nữa, góp một phần công sức vào công cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện của đất nước. Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; nâng cao vai trò của các sở TT&TT trong việc thúc đẩy triển khai các lĩnh vực phát triển công nghệ mới 4.0 tại các địa phương; thực hiện chế độ một cửa, một đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp liên quan đến kinh tế số và xã hội số.

Ngọc Chí – Công Luận