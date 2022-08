Thời sự - Chính trị Chất vấn 02 Bộ trưởng tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(kontumtv.vn) – Sáng 10/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu của 62 đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 02 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời, làm rõ thêm nội dung chất vấn liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn hệ thống an ninh mạng quốc gia; tội phạm công nghệ cao, nhất là tội phạm đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại trên không gian mạng; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi; việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân, cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Đối với câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về tình trạng rao bán tràn lan dữ liệu cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay, hành lang pháp lý đối với vấn đề dữ liệu cá nhân chưa hoàn thiện nên việc xử lý, ngăn chặn khó khăn hơn. Rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn việc đấu tranh phòng, chống tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhiều lần báo cáo trước Quốc hội về công tác xử lý, trấn áp loại tội phạm này tuy nhiên tình hình còn tiềm ẩn nhiều phức tạp bởi nhu cầu tín dụng của người dân rất cao trong khi các hình thức cho vay tín dụng đen ngày càng tinh vi dẫn đến việc xác định giữa giao dịch vay dân sự và vấn đề tội phạm gặp nhiều khó khăn; thời gian tới, Bộ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường đấu tranh, kiềm chế nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Sau phần chất vấn Bộ Trưởng Bộ Công an là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch; công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là các khu di tích lịch sử cách mạng nhằm góp phần giáo dục truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội.

Liên quan đến 02 nhóm vấn đề chất vấn, tham gia trả lời chất vấn tại phiên họp này còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022./.

Thu Trang – Công Luận