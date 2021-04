Thời sự - Chính trị Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đứng 56/63 tỉnh thành

(kontumtv.vn) – Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 công bố ngày 15/4, tỉnh Kon Tum đạt 60,02 điểm, đạt mức trung bình và xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. So với chỉ số PCI năm 2019, tỉnh Kon Tum vẫn giữ nguyên vị trí thứ 56/63 tỉnh, thành phố.

Về chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh Kon Tum đạt 41,62 điểm, đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố; tăng 4 bậc so với năm 2019. Chỉ số PAPI do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Đây là chỉ số đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương đối với chính quyền cấp tỉnh, thành phố.

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với bộ máy công quyền luôn được tỉnh Kon Tum chú trọng. Gần đây nhất, tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào ngày 18/3, Tỉnh ủy Kon Tum đề ra mục tiêu đến hết năm 2021, tỉnh Kon Tum tăng 10 bậc xếp hạng cả 3 tiêu chí. Đó là Chỉ số quản trị và hành chính công PAPI, Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

