Thời sự - Chính trị Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với Huyện ủy Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Chiều 19/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy.

Kết thúc năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng tình hình kinh tế – xã hội huyện Ngọc Hồi vẫn giữ ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn gần 6.700 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch giao và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách năm 2020 đạt trên 340 tỷ đồng, đạt 92% dự toán huyện giao. Trong đó, thu nội địa trên 120 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Huyện đã chuẩn bị, tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo an toàn; quan tâm và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài việc nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đặc biệt quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là về phát huy những lợi thế của huyện, công tác thu hút đầu tư; tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, liên kết giữa các tổ hợp tác với hộ dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng chuỗi giá trị; công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quản lý, chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị; tình hình thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi, thảo luận, gợi mở một số định hướng giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi nghiên cứu có phương án, kế hoạch tháo gỡ những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2021- 2025. Trong đó, chú trọng các giải pháp thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Quang Mẫn – Duy Vĩ