Thời sự - Chính trị Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn

(kontumtv.vn) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của những anh hùng liệt sỹ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có tổng diện tích 50ha, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao.

Đây là nút giao thông rất quan trọng. Trong thời kỳ chiến tranh, đế quốc Mỹ ra sức đánh phá khu vực này nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực… của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Chỉ tính riêng 240 ngày, đêm, từ tháng 3-10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.

Mười cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội.

Tại Khu di tích Truông Bồn, sau khi dâng hoa, thắp hương trước ngôi mộ chung của 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã dâng hoa, thắp hương tại nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sỹ hy sinh trên cung đường Truông Bồn huyền thoại, cùng ôn lại một thời lịch sử hào hùng của mảnh đất và người nơi đây, gắn liền với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ.

Truông Bồn đã trở thành địa danh huyền thoại gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trên tuyến đường 15A qua Truông Bồn, đã có 1.240 cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong hy sinh để bảo vệ tuyến đường. Đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sỹ “Tiểu đội thép,” “Tiểu đội cảm tử” thuộc Đại đội thanh niên xung phong 317 ngày 31/10/1968 trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông.

Tại hai khu di tích, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của những anh hùng liệt sỹ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)