Chuyển đổi số Bộ Nội vụ: Hướng đến tạo lập kho dữ liệu số đáp ứng yêu cầu kết nối và chia sẻ

Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 70% hoạt động kiểm tra của Bộ Nội vụ được thực hiện thông qua môi trường số, báo cáo trực tuyến và hệ thống thông tin quản lý ngành Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu nội vụ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước, công dân, các tổ chức và xã hội. Cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu nội vụ, hướng tới phục vụ người dân và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu ngành nội vụ có tính phí.

Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; vận hành hệ thống, kết nối, chia sẻ dữ liệu và tổ chức triển khai đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được Bộ Nội vụ đặt ra, trong đó có việc đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử, trong đó có việc trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011, đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số ngành nội vụ, xây dựng Chính phủ số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin để thuận tiện cho việc sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước…