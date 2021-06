Thời sự - Chính trị Công bố số liệu thống kê chỉ tiêu kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2021

(kontumtv.vn) – Số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2021 đã được Cục Thống kê tỉnh công bố trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 29/6. Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, song trong những tháng đầu năm, kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn đạt được mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện khoảng 1.483 tỷ đồng, đạt 42,37% dự toán địa phương giao và tăng hơn 115 % so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách nhà nước ước giải ngân gần 4.490 tỷ đồng, đạt hơn 44% nhiệm vụ chi, tăng hơn 9% so với kỳ năm trước. Ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 6 tháng là hơn 8.797 tỷ đồng, tăng 17,39% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng hơn 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 11.900 tỷ đồng, tăng 17,4%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất nông – lâm – thủy sản những tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng với dịch bệnh, nhưng ngành Nông nghiệp đã có những giải pháp ứng phó kịp thời nên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi vẫn phát triển, đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy nhiên, mức tăng không cao.

Tính đến ngày 20/6, các ngành chức năng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 130 doanh nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký gần 3.590 tỷ đồng; có 83 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 17 doanh nghiệp giải thể, 102 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Ước tính đến cuối quý II năm 2021, toàn tỉnh có gần 325.000 người thuộc lực lượng lao động. Trong đó, tổng số lao động có việc làm là là hơn 321.360 người; đời sống dân cư, an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách, dự án cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo tiến độ và triển khai dạy học, ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Công tác khám, chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ, môi trường được đảm bảo trong 6 tháng đầu năm.

Thanh Tùng – Đức Thắng