Cử tri kỳ vọng vấn đề an ninh trật tự sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới

(kontumtv.vn) – Trong các phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là vấn đề được các cử tri đặc biệt lưu tâm và đặt kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian đến.

Dành nhiều thời gian theo dõi diễn biến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà Y Hlư, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum đặc biệt quan tâm đến các phiên thảo luận. Bà bày tỏ sự vui mừng khi vấn đề an ninh trật tự được các đại biểu dành nhiều quan tâm, phân tích và đề xuất các giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, bà bày tỏ sự lo lắng khi trong năm vừa qua, tỉnh Kon Tum xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chết nhiều người. Bà Y Hlư, cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum cho biết: “Rất là lo hiện tại bây giờ thanh niên, trai trẻ thích đi xe, đua xe có lúc lách võng, đi xe không đội mũ bảo hiểm. Đối với bản thân tôi và bà con trong thôn mong muốn nhà nước và người có thẩm quyền có biện pháp đối với những người vi phạm để họ có trách nhiệm.”

Theo ông Nguyễn Đức Tuyến, cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid – 19 có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế tỉnh Kon Tum vẫn có nhiều khởi sắc với GRDP tăng gần 6,5% là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, việc gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy cũng dấy lên sự lo ngại trong nhân dân. Do đó, ngay trong kỳ họp này, các đại biểu cần phân tích rõ căn cơ của vấn đề và tìm ra giải pháp hạn chế tội phạm ma túy. Ông Nguyễn Đức Tuyến, cử tri phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum nêu quan điểm: “Quan trọng nhất vẫn là Nhân dân. Nhân dân là tai mắt của mọi hệ thống chính trị, chúng ta nắm bắt được toàn bộ hệ thống khu dân cư, hệ thống chính trị là tai mắt có lòng tìn với dân, mà Đảng chỉ đạo tốt với khi dân cư, hệ thống chính trị, mà hệ thống chính trị thực hiện theo chỉ đạo của bí thư chi bộ, thì họ sẽ đi sâu đi sát vận động quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân thấy đối tượng lạ mặt khả nghi báo cơ quan chức năng ngay, thì chúng ta sẽ ngăn chặn kịp thời những tội phạm không đáng có trong khu dân cư.”

Trong năm 2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận sự gia tăng về một số loại tội phạm như giết người, tội trộm cắp tài sản, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em… tội phạm về kinh tế, môi trường, vi phạm lâm luật xảy ra tại một số địa bàn. Tình hình tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước nhưng mức độ vi phạm nghiêm trọng dẫn đến chết người còn cao, với 52 người chết. Ông Thân Đức Dũng, cử tri phường Duy Tân, thành phố Kon Tum cho rằng: “Đây cũng là mối nguy hại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Là một cử tri, tôi cũng mong muốn thứ nhất phụ huynh là người đầu tiên tiếp xúc vơi các cháu phải theo dõi, giúp đỡ con em mình, kết hợp chính quyền địa phương từ tổ dân phố, công an khu vực tăng cường tuần tra giám sát, phát hiện ngăn chặn kịp thời những tệ nạn đó trong địa phương mình, từ đó mới hạn chế được.”

Để sự phát triển của tỉnh Kon Tum tiếp tục tạo ra những đột phá trong thời gian tới, cử tri cho rằng, bên cạnh sự phát triển kinh tế, vấn đề giữ vững an ninh trật tự là rất quan trọng. Cử tri kỳ vọng, qua kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách kịp thời, đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri./.

Chung Loan – Quang Mẫn