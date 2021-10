Thời sự - Chính trị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động

(kontumtv.vn) – Ngày 26/10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 7. Các đại biểu tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tham gia ý kiến vào Dự án Luật Cảnh sát cơ động, đại biểu Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khẳng định, qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, lực lượng Cảnh sát cơ động đã được tổ chức chặt chẽ, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đến nay, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ để khắc phục, tạo hành lang pháp lý để Cảnh sát cơ động hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Việc xây dựng, thông qua Luật Cảnh sát cơ động là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp. Các quy định trong dự án Luật này có tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thống nhất với một số Luật có liên quan, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị Ban soạn thảo xem xét thêm về việc xác định vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động để tránh tình trạng có sự chồng lấn về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các lực lượng. Đại biểu Phạm Đình Thanh cho rằng: “Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động, tại Điều 3, dự án Luật này có ghi Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nội dung này được hiểu, đây là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở mọi địa bàn. Tuy nhiên, quy định trên dẫn tới sự chồng lấn với việc xác định vị trí, chức năng của một số lực lượng khác đã được luật quy định như lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng Biên phòng Việt Nam.”

Về tổ chức, cơ cấu của Cảnh sát cơ động, theo Điều 13, dự án Luật Cảnh sát cơ động dự kiến đưa ra 2 phương án, gồm, phương án 1 – Hệ thống tổ chức Cảnh sát cơ động và phương án 2 – Hệ thống tổ chức và cơ cấu Cảnh sát cơ động. Đại biểu Phạm Đình Thanh ý kiến: “Tôi thống nhất lựa chọn phương án 1, Hệ thống tổ chức Cảnh sát cơ động, gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cảnh sát Cơ động công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết điều này. Theo tôi, phương án này vừa xác định rõ mô hình tổ chức đặc thù của Cảnh sát cơ động, vừa đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp, thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công an đối với lực lượng trong Công an Nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động.”

Trước những băn khoăn của nhiều đại biểu về vị trí, chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động, đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đề nghị Ban soạn thảo xác định vị trí, chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động cần phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật Công an Nhân dân. Đại biểu Tô Văn Tám đề xuất nên xác định vị trí, chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động theo hướng thứ nhất khẳng định đó là lực lượng đặc biệt của Công an Nhân dân. Thứ hai là lực lượng này sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu, là phổ biến trong bảo vệ an ninh quốc gia; lực lượng cảnh sát cơ động có thể sử dụng biện pháp vũ trang ngay hoặc có thể sử dụng biện pháp vũ trang khi các biện pháp khác của Cảnh sát cơ động và các lực lượng khác không giải quyết được vấn đề.

Trong ngày 26/10, các đại biểu Quốc hội đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Các đại biểu đều thống nhất cao với các dự án Luật và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Ngọc Chí