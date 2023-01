Thời sự - Chính trị Gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023

(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, chiều 11/01, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo quản lý của tỉnh. Tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI.

UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022. Cụ thể, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm vừa qua, trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh Kon Tum đã đạt 38/39 chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Nổi bật như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,5%, đứng thứ 02 khu vực Tây Nguyên; thu nhập bình quân đầu người tăng từ gần 47 triệu đồng năm 2021 lên trên 52 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 đạt 4,5%… Công tác an sinh, xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang khẳng định, kinh tế – xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc trong năm vừa qua chính là kết quả nỗ lực vượt khó của toàn Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị và ý chí vươn lên của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, trao đổi thêm về phương hướng và một số nhiệm vụ tỉnh tập trung triển khai trong năm 2023. Đó là đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ; tập trung đầu tư, phát triển 02 vùng kinh tế động lực là thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông, trong đó, chú trọng nâng cấp hạ tầng đô thị, tăng cường hoạt động du lịch trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang chúc năm mới hạnh phúc, sức khoẻ đến nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ nguyên là lãnh đạo quản lý của tỉnh. Đồng thời đề nghị thời gian tới, nguyên các lãnh đạo, cán bộ quản lý của tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững./.

Thu Trang – Công Luận