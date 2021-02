Hải Dương trong ngày đầu đợt cách ly xã hội toàn tỉnh

Chốt kiểm soát cấp tỉnh đặt ở ngã 3 chân cầu vượt Quán Gỏi, Hưng Thịnh, huyện Bình Giang.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cửa ngõ ra vào các tuyến Quốc lộ và khu vực tiếp giáp giữa các địa phương đều có các chốt kiểm soát phòng chống dịch các cấp làm nhiệm vụ, đảm bảo chỉ những người có giấy tờ xác nhận đúng quy định, thành phần mới được phép đi qua.

Tại chốt kiểm soát cấp tỉnh đặt ở ngã 3 chân cầu vượt Quán Gỏi, Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, nơi giao cắt giữa Quốc lộ 38 và Quốc lộ 5, lực lượng chức năng gồm 4 cán bộ công an, 1 cán bộ quân đội, 1 nhân viên y tế và 1 thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện.

Với những người và phương tiện đi từ phía Quốc lộ 5 khi đến chốt này được lực lượng trực chốt yêu cầu dừng lại, xuất trình giấy tờ xác nhận, khi đảm bảo đúng đối tượng sẽ được nhân viên y tế đo nhiệt độ rồi mới được đi qua. Tương tự, ở hướng ngược lại, những người đi từ trong khu dân cư phía xã Lương Điền, đi ra hướng Quốc lộ 5, khi đến chốt đều phải dừng lại trình bày lý do, xuất trình giấy xác nhận, nếu được lực lượng công an chấp thuận mới được phép đi qua. Có trường hợp thuê trọ trong làng muốn đi xe máy ra mua đồ nhưng do không chứng minh được bằng giấy xác nhận tạm trú của chính quyền địa phương, lực lượng trực chốt kiên quyết yêu cầu quay về.

Thiếu tá Lê Quang Đức, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Ngày 15/2, ngay sau khi nhận được lệnh của cấp trên về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện Quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, chốt kiểm soát của chúng tôi di chuyển từ xã Lương Điền ra vị trí này. Trong buổi sáng, đa số người dân qua đây đều là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng. Chúng tôi chỉ cho phép đi qua chốt đối với những người có giấy xác nhận thường trú, tạm trú của xã và có giấy của công ty. Còn đối với những công nhân ngoài huyện, ngoài tỉnh thậm chí cả cán bộ làm trong doanh nghiệp, chúng tôi đã giải thích, tuyên truyền và cương quyết không cho qua, đảm bảo nghiêm”.

Ngày đầu tiên thực hiện Quyết định 570/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng, huyện Cẩm Giàng đã triển khai lực lượng, lập thêm nhiều chốt kiểm soát, tăng cường hơn so với thời điểm khi Cẩm Giàng thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế toàn huyện.

Sáng 16/2, có khoảng 6.000 công nhân của hơn 51 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức cho công nhân đến lấy mẫu xét nghiệm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện cũng đã tạo điều kiện cho công nhân đến công ty.

Chốt kiểm soát dịch tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng.

Theo chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ công nhân đang lưu trú tại Cẩm Giàng đều được xét nghiệm và nếu có kết quả âm tính sẽ được vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Với công nhân làm tại các doanh nghiệp ngoài Cẩm Giàng, huyện yêu cầu vẫn thực hiện cách ly tại nhà, chưa đi làm. Tương tự, những công nhân ngoài Cẩm Giàng cũng chưa được cho đến Cẩm Giàng làm việc.

Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng cho biết, lực lượng chức năng tại các chốt thực hiện nghiêm quy định chỉ cho phép công nhân thường trú, tạm trú tại huyện Cẩm Giàng và có giấy xác nhận của chính quyền địa phương thì mới được đi qua chốt, đến công ty. Còn những công nhân trong huyện không được ra khỏi huyện để đi làm ở những địa phương khác. Công nhân từ các nơi khác ngoài huyện cũng không được qua chốt để vào huyện, đến công ty.

Ông Quyết cũng đề nghị: “Khó khăn nhất khi thực hiện lệnh cách ly xã hội toàn tỉnh là việc lưu thông hàng hóa. Vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị tỉnh có cơ chế để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu sản xuất… được qua lại thuận tiện, tránh việc bị ùn tắc tại các các chốt kiểm soát”.