Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổng kết công tác bầu cử

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 15/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ. Đồng chủ trì hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước là các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4, với diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Trong đợt bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đã bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không đảm bảo tiêu chuẩn đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01, thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8%. Cử tri cả nước bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện; 239.788 đại biểu HĐND cấp xã.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và kiện toàn nhân sự theo đúng quy định./.

Thanh Tùng – Văn Hiển