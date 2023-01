Thời sự - Chính trị Họp Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Sáng 06/1, Ban chỉ đạo kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum đã họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (09/02/1913 – 09/02/2023). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Đến nay, công tác thông tin – tuyên truyền đã được các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan đường phố. Về chương trình nghệ thuật “Đi về phía mặt trời”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp hoàn thiện kịch bản, ma-két sân khấu nghệ thuật, triển khai các thủ tục thông báo theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng các phương án bảo vệ, xử lý tình huống về an ninh trật tự, an ninh về người, tài sản của người tham dự Lễ kỷ niệm. Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh đã triển khai và hoàn thành như Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022… Các hoạt động đang triển khai gồm giải đua thuyền độc mộc vào ngày 07/02/2023; giải dù lượn Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2023 ngày 04 – 05/02/2023; phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các dược liệu, du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông ngày 06 – 08/02/2023; các hoạt động tại Măng Đen – Kon Plông, trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm “Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển” ngày 09 – 15/01/2023 và viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, dâng hương, tưởng niệm vào ngày 09/02/2023.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với dự kiến kịch bản, nội dung tổ chức chương trình lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó đề nghị bổ sung kịch bản Lễ kỷ niệm Công bố Quyết định công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2; thành lập các tiểu ban; gắn biển chào mừng 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum tại 04 công trình trọng điểm…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị liên quan đến Lễ kỷ niệm cần cố gắng hơn nữa trong công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đẩy nhanh triển khai thủ tục đấu thầu gói thầu mua sắm dịch vụ thực hiện “Chương trình nghệ thuật đặc biệt” phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. Đồng thời phối hợp rà soát đảm bảo công tác an ninh, hậu cần, hệ thống điện, PCCC, hệ thống vệ sinh./.

Đăng Huy – Ngọc Chí