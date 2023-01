Thời sự - Chính trị Họp Tiểu ban An ninh – Y tế phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh

(kontumtv.vn) – Chiều 17/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chủ trì cuộc họp Tiểu ban An ninh – Y tế phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, kiểm tra, rà soát và triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Tiểu ban. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Tiểu ban.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế đã báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác an ninh – y tế phục vụ Lễ kỷ niệm. Đến nay, Công an tỉnh đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện hoạt động Lễ kỷ niệm như: Hội thi cồng chiêng xoang DTTS tỉnh, sự kiện mùa hoa anh đào… và xây dựng xong dự thảo về đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh gửi các đơn vị liên quan; Sở Y Tế đã kiện toàn các tổ thường trực xử lý cấp cứu y tế, xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế cho cán bộ cấp cao, đảm bảo tiếp nhận cấp cứu, xử lý cấp cứu, tổ chức cứu chữa, điều trị khi có tình huống phát sinh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các thành viên trong Tiểu ban tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong đó, Công an tỉnh xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng dẫn đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và đón khách quốc tế tại CKQT Bờ Y. Sở Y Tế chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; huy động nhân lực, thiết bị kịp thời tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh khẩn cấp khi có tình huống phát sinh. Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, rà phá bom mìn, kiểm soát vật thể bay không người lái. Bộ CH BĐBP tỉnh phối hợp thực hiện nhanh chóng, thuận tiện các thủ tục nhập cảnh đối với các đoàn khách mời quốc tế. Sở Công thương phối hợp các đơn vị khác tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống./.

Đăng Huy – Ngọc Chí