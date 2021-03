Huy động tổng lực triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, đảm bảo an toàn tối đa

Bộ Y tế yêu cầu từng cơ sở y tế, cơ sở tiêm chủng phải tải phần mềm do Bộ Y tế thiết kế để phục vụ tiêm chủng tốt nhất. Với mỗi người dân phải tải ứng dụng hồ sơ sức khoẻ. Việc này vừa giúp ngành y tế tăng cường chủ động giám sát từ cơ sở y tế vừa nhanh chóng nhận được phản ánh người dân về những bất lợi sau tiêm. “Hệ thống tiêm chủng của Việt Nam sau này sẽ liên thông với quốc tế, sau này là hộ chiếu vaccine, quản lý toàn bộ bằng QR code”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, khác với các quy trình tiêm chủng trước đây, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn. Bên cạnh đó, để quản lý thông suốt và đồng bộ chiến dịch tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ quản lý dữ liệu từng người tiêm trên hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân. Việt Nam hiện đã hoàn tất hơn 97 triệu hồ sơ.

Người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh, đây là loại vaccine phòng COVID-19 lần đầu sử dụng. Với nguyên tắc đảm bảo an toàn tối đa nhất cho người dân, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực trao đổi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để tổ chức điểm tiêm chủng, buổi tiêm và chiến dịch tiêm an toàn nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý, phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là có thể xảy ra từ thông thường cho đến bất lợi vì không vaccine nào đảm bảo 100 % an toàn. “Vì đây là vaccine mới nên chúng ta triển khai thận trọng. Dù vaccine đã về Việt Nam từ ngày 24/2, nhưng chúng ta chờ có giấy chứng nhận lô xuất xưởng từ nhà sản xuất; đồng thời song song với đó, ở trong nước, chúng ta cũng đánh giá lại chỉ số an toàn của lô vaccine này”.

Do đó song song với nhập khẩu vaccine, Việt Nam cũng đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 trong nước để đảm an ninh y tế vaccine, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, vaccine COVID-19 là nỗ lực của các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Trong lịch sử, đây là vaccine phát triển nhanh nhất, sản xuất nhanh nhất và đưa vào sử dụng nhanh nhất. Nhưng cũng vì do thời gian chưa đủ dài để theo dõi toàn bộ tiến trình thử nghiệm lâm sàng, đánh giá về hiệu quả nên những khẳng định của nhà sản xuất, cơ quan nghiên cứu ở một số vaccine có khác nhau. Có đơn vị thời gian bảo vệ lên tới 2 năm, 1 năm, có đơn vị khẳng định chỉ được 6 tháng…

Triển khai thận trọng, đảm bảo an toàn cho người dân

Do lần đầu tiên Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn chưa từng có với một loại vaccine mới, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, công tác truyền thông lần này rất quan trọng. “Chắc chắn sẽ có những tai biến không mong muốn xảy ra nhưng không vì lý do đó làm lung lay chiến dịch tiêm vaccine. Những lợi ích của vaccine ngừa COVID- 19 rất rõ ràng. Những người đã được tiêm ngừa nếu có mắc bệnh sẽ diễn biến nhẹ hơn, không dẫn đến tử vong. Đó là điều quan trọng nhất với mỗi cá nhân tiêm chủng.

Hiện tại, vaccine Pfizer có hiệu lực bảo vệ trên 90%, Moderna hiệu lực bảo vệ 94% nhưng vaccine AstraZeneca chỉ có hiệu lực bảo vệ 76% sau mũi 1 và 84% sau mũi 2. Do hiệu lực bảo vệ không đạt 100% nên song song tiêm vaccine người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tuân thủ tốt thông điệp 5K, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý.

Trong lần tiêm chủng này, Bộ Y tế huy động tổng lực toàn ngành tham gia do đây là chiến lược tiêm chủng lớn nhất nước với trên 100 triệu mũi tiêm. Bộ Quốc phòng sẽ tiêm cho lực lượng quốc phòng, Bộ Công an tiêm cho toàn bộ cán bộ công an, Bộ Y tế sẽ đảm nhiệm tiêm cho toàn dân.

Hiện nay. Bộ Y tế giao cho Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia là đầu mối tiếp nhận tất cả hỗ trợ, kể cả vấn đề về kinh phí, hiện vật

đối với công tác tổ chức tiêm vì chúng ta triển khai tiêm trên toàn hệ thống vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chủ động, phát huy phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt với Bộ Y tế để đảm bảo nguồn cung và phải báo cáo HĐND tỉnh để có kinh phí phục vụ tiêm chủng.

Về vấn đề giá vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, hiện Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà cung ứng, khi nào xong sẽ công khai rộng rãi

Tuyệt đối không đưa người nhà, người thân vào danh sách tiêm chủng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại hội nghị tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay, y bác sĩ và cán bộ tại 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt đầu. Do đó, đề nghị các bệnh viện thành lập ban chỉ đạo về việc thực hiện tiêm chủng, lên danh sách cụ thể, phân công, phân nhiệm cho các thành viên.

“Tuyệt đối không đưa người nhà, người thân, người quen vào danh sách này, chỉ có các thầy thuốc, nhân viên y tế làm việc trực tiếp”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Chia sẻ thông tin bản thân các chuyên gia ở Tiểu ban Điều trị, cán bộ Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế thường xuyên tiếp xúc với các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng sẵn sàng xin không tiêm vaccine trong đợt đầu, dành ưu tiên cho các y bác sĩ, nhân viên y tế tại các cơ sở trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê yêu cầu các bệnh viện phải làm hết sức nghiêm túc, cố gắng tối đa không để xảy ra sai sót.