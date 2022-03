Thời sự - Chính trị Khắc phục thiệt hại phân bón thiếu trọng lượng

(kontumtv.vn) – Sau khi có ý kiến phản ánh của công nhân nhận khoán về trường hợp hàng ngàn bao phân bón thiếu trọng lượng so với thực tế, Công ty TNHH MTV Cà phê 731, huyện Đăk Hà đã phối hợp với đơn vị cung ứng phân bón cao cấp sinh học An Thái NPK tiến hành kiểm tra, khẩn trương khắc phục thiệt hại cho người lao động. Tuy nhiên, từ sự cố này, đặt ra nhiều vấn đề được người lao động quan tâm.

Bước vào vụ tưới cà phê năm nay, một số công nhân, người lao động trên địa bàn thị trấn Đăk Hà phát hiện tình trạng các bao phân bón cao cấp sinh học NPK An Thái do Công ty TNHH MTV Cà phê 731 cấp ứng cho vụ tưới 2022 đều thiếu trọng lượng so với thông tin ghi trên bao bì là 50Kg. Các công nhân đã phản ánh lên đơn vị cấp ứng. Tiếp thu phản ánh của công nhân, Công ty TNHH MTV Cà phê 731 đã cho kiểm tra, xác nhận mỗi đầu bao đều thiếu trung bình từ 1 đến 1,2kg so với trọng lượng ghi trên bao bì và hợp đồng. Ông Phạm Văn Khỏa – Trưởng phòng Nông nghiệp – Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Cà phê 731 cho biết: “Đầu tiên lên kiểm tra cân lại thì rõ ràng thấy nó thiếu thì công ty đã mời nhà cung cấp là Công ty phân An Thái lên làm việc và cân lại và có biên bản cụ thể. Kết quả là cân tịnh số lượng là 2.256 bao, mỗi bao thiếu 1,2 Kg”.

Công ty TNHH MTV Cà phê 731 đã hợp đồng mua phân bón cao cấp sinh học An Thái NPK với Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh học An Thái có trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum cấp cho công nhân để bón cho cây cà phê từ năm 2018 theo hình thức ứng trước đến cuối năm trừ vào chi phí sản xuất, trung bình trên 520 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, trong đợt bón phân đầu mùa khô này, toàn bộ lô 2.256 bao phân bón cấp cho công nhân đều thiếu trọng lượng. Để khắc phục, doanh nghiệp và đơn vị cung ứng phân đã thống nhất phương án giảm trừ 1,2kg/bao cho công nhân. “Người dân người ta bón thấy tốt thì người ta vẫn cứ đăng kí, thế còn năm nay giá thành phân bón lên cao, lại xảy ra tình trạng thiếu hụt khối lượng như vậy. Sau đó thì đã giải thích với lại công nhân và đơn vị cung ứng thì họ đã chịu bù cho phía công ty và trực tiếp là người lao động thì cơ bản các hộ đã nhất trí với quan điểm như vậy”, ông Trần Thanh Khương – Đội trưởng Đội 5, Công ty TNHH MTV Cà phê 731 nói.

Niên vụ cà phê 2022, Công ty TNHH MTV Cà phê 731 có gần 300 hecta cà phê, trong đó có 226 hecta cây cà phê kinh doanh sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ. Trung bình, mỗi hecta sử dụng 2,3 tấn phân bón hữu cơ sinh học An Thái với giá thành từ 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng/tấn/năm, chưa kể các loại phân bón khác do Công ty cấp ứng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê. Từ sự cố thiếu hụt trọng lượng phân bón vào đầu mùa khô năm nay, người lao động mong muốn đơn vị cung ứng thực hiện đúng các cam kết nhằm đảm bảo chất lượng vườn cây và thu nhập của người lao động. Ông Hoàng Mỹ Cường – Công nhân Công ty TNHHMTV Cà phê 731 cho hay: “Có bao thì hơn 48 kí, có bao thì được 49 kí nên nói chung họ trừ cho mình 1,2 kí thì công nhân chúng tôi cũng thấy hài lòng. Nhưng có điều cũng mong rằng nhà cung ứng ngoài việc đảm bảo về khối lượng ra thì cũng cần phải đảm bảo về chất lượng cũng như hàm lượng. Vì bây giờ khối lượng có đảm bảo mà chất lượng không đảm bảo thì cũng không có đạt được chất lượng sản phẩm. đặc biệt là cái tỷ lệ nhân mà không đạt thì cũng không nói lên được thành quả gì”.

Đến nay, sự cố thiếu hụt này cơ bản đã được doanh nghiệp và đơn vị cung ứng khắc phục. Tuy nhiên từ sự việc này, hơn ai hết, người lao động mong muốn sự vào cuộc tích cực, hiệu quả hơn của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng vật tư nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro cho người nông dân trong giai đoạn giá phân bón và các loại vật tư nông nghiệp đang tăng cao như hiện nay./.

Trọng Nghĩa