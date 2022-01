Thời sự - Chính trị Khánh thành trụ sở làm việc Công an thành phố Kon Tum

(kotumtv.vn) – Công an tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của Công an thành phố Kon Tum. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà.

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an thành phố Kon Tum được khởi công từ tháng 9/2019 do Công an tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích xây dựng hơn 7.000 m2, bao gồm các hạng mục chính như nhà làm việc 4 tầng, nhà ở doanh trại 3 tầng và nhà ăn, bếp tập thể. Dự án được xây dựng mới, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nơi làm việc, ăn ở và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Kon Tum.

Sau hơn 2 năm thi công, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra.

CTV Tấn Bình