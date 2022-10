Thời sự - Chính trị Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục bão lũ

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 4 trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường tại cầu tràn Đăk Sia thuộc xã Rờ Kơi; đường liên xã tại xã Sa Bình và đường đi khu sản xuất dọc theo suối Ja Rai, thuộc thôn Sơn An, xã Sa Sơn. Đây là những khu vực bị sạt lở ăn sâu vào nền đường, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Hiện trên địa bàn huyện đang có mưa nên khả năng mực nước các sông suối tiếp tục lên và nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Sa Thầy tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân không được chủ quan, lơ là sau bão, đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra. Đồng thời, địa phương cần nhanh chóng triển khai phương án xây dựng con đường mới phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực; tiến hành khảo sát và thi công làm kè để chống sói mòn, sạt lở; tổ chức cắm các biển cảnh báo để người dân biết và chủ động phòng tránh…

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Sa Thầy có mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng làm thiệt hại hơn 14 ha lúa và cuốn trôi nhiều diện tích cây trồng khác. Mưa lũ còn phá hủy một số công trình hạ tầng trên địa bàn huyện. Huyện đã tổ chức di dời hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, cử lực lượng xung kích đặt biển cảnh báo và trực tại những nơi bị sự cố./.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền