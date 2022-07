Thời sự - Chính trị Kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

(kontumtv.vn) – Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Với việc tích cực triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực trong quý I và quý II.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021. Tỉnh đã thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.300 tỷ đồng; thành lập mới trên 200 doanh nghiệp, đạt hơn 65% kế hoạch. Đáng chú ý, quý I và quý II, tỉnh thành lập mới 01 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 14 cụm, trong đó, 08 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt gần 70%. So với năm 2021, tỉnh có thêm 04 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; cùng với đó, lĩnh vực du lịch trên đà phục hồi và có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Cùng với kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm như sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp; kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế; công tác quản lý, kiểm soát thị trường còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cho biết:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm khẳng định: “Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp hiện có và đầu tư mới các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn thuận lợi; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh gắn với công tác xây dựng nông thôn mới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia và chủ trương, mục tiêu của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết và 8 Báo cáo chuyên đề./.

Thu Trang – Thanh Hà