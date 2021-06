Thời sự - Chính trị Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026

(kontumtv.vn) – Sáng 24/6, HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thành phố theo luật định.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Kon Tum đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra như đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri thành phố tham gia bỏ phiếu đạt 99,5%, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đến nay, Ủy ban Bầu cử thành phố không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Tại Kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy được các đại biểu HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thanh Mân tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thống nhất thành lập Ban Dân tộc HĐND thành phố, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 15 ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 32 người.

CTV Trọng Nghĩa