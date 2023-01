Thời sự - Chính trị Lãnh đạo tỉnh thăm chúc tết lực lượng Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, tối ngày 21/1, nhằm ngày 30 tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát thuộc công an tỉnh gồm Phòng cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ Động, Phòng cảnh sát PCCC& Cứu hộ cứu nạn, Phòng cảnh sát Giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm biểu dương kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh Kon Tum nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng trong năm 2022; ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ Động, Phòng cảnh sát PCCC& Cứu hộ cứu nạn, Phòng cảnh sát Giao thông đã tạm gác lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết, giúp nhân dân an tâm vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cùng gia đình đón năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc; chúc các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm lưu ý các đơn vị cảnh sát thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; trong đó có công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Văn Hiển