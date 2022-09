Thời sự - Chính trị Nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ

(kontumtv.vn) – Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Phiên họp đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2022.

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình kinh tế -xã hội tiếp tục ổn định, phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.740 tỷ đồng, so với dự toán Trung ương giao, thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt hơn 98%; tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao hơn 3.336 tỷ đồng, tính đến 20 tháng 8 năm 2022, giải ngân hơn 47%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước; diện tích trồng mới một số cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 210 triệu USD, tăng hơn 31% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số khó khăn, hạn chế như tiến độ thi công một số công trình chỉnh trang đô thị còn chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có chiều hướng suy giảm so với tháng trước; liên tiếp các trận động đất có cường độ lớn xảy ra tại địa bàn huyện Kon Plông, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 đã xác định. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu gia năm 2022; khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch quan trọng của tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động bên lề và Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

* Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã họp, xem xét các dự thảo, Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch Hành động triển khai chương trình số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Nghị quyết số 88 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Thanh Tùng – Đức Thắng