Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng

(kontumtv.vn) – Sáng 12/01, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng Ia Dom, Ia Đal, Hồ Le, Sa Thầy, Sê San đứng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Cùng đi có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục.

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã được thủ trưởng các đơn vị báo cáo nội dung công tác biên phòng năm 2022; những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ A Pớt ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các Đồn Biên phòng trong năm qua. Đồng thời đề nghị các đồn xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên đán Quý Mão cùng chính quyền, nhân dân địa phương đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; chú trọng công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong dịp Tết. Các đơn vị bày tỏ quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc sức khoẻ, hạnh phúc, tặng quà Tết cho các Đồn Biên phòng./.

Đăng Huy – Ngọc Chí